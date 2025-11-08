WBSC habría cancelado la Copa América de Beisbol por esta razón

Suscríbete a nuestros canales

La Copa América de Beisbol, organizada por la Confederación Mundial de Beisbol y Sóftbol (WBSC), habría sido cancelada la noche de este viernes 7 de noviembre. El torneo estaba programado para realizarse de forma completa en Panamá del 13 al 22 de del mes en curso de 2025.

El estadio Mariano Rivera, ubicado en localidad de La Chorrera, sería el escenario exclusivo de todos los encuentros, incluyendo la fase de grupos, la Super Ronda y la Ronda de Medallas.

Según la información difundida por los medios de comunicación, El Heraldo y Hispanic Sports Media, la presidenta de la WBSC de las Américas, Aracelis León, comunicó la decisión a las selecciones invitadas para esta primera Copa América. La razón oficial son los "inconvenientes de orden operativo y logístico por parte de la organización", aunque la máxima autoridad no se ha pronunciado sobre la cancelación al momento de publicación de esta nota.

Venezuela fue sede

Recordemos que el pasado 22 de octubre la evento ya había sufrido un cambio de sede, ya que se iba a realizar en el estadio Monumental Simón Bolívar de la ciudad de Caracas, Venezuela.

Por su parte, la Federación Colombiana de Beisbol (FCB) fue una de las primeras en pronunciarse y lamentar la noticia, pero anunció que la selección de su país mantendrá su plan de entrenamiento para enfocarse en su próxima participación en los Juegos Bolivarianos, que se llevarán a cabo a principios de diciembre de este año.

Cómo estaban conformados los grupos

El Grupo A estará conformado por Venezuela, República Dominicana, Curazao, México, Nicaragua y Cuba. Por su parte, el Grupo B reunirá a Panamá, Puerto Rico, Canadá, Colombia, Brasil y Argentina. Se espera que en los próximos días se revelen más detalles sobre la programación específica del Grupo A.