LVBP: Magallanes se debilitará más con las bajas de estos peloteros por la Copa América

Suscríbete a nuestros canales

El presente de los Navegantes del Magallanes en lo que va de temporada 2025-2026 de la LVBP no es nada positivo, y eso no es secreto para nadie. Pero como si esa crisis de resultados no fuese suficiente, el equipo perderá varias piezas importantes a partir de la semana entrante debido a su convocatoria para la Copa América de Beisbol 2025.

Dicho torneo arrancará el próximo 13 de noviembre, y como es de esperarse el combinado de Venezuela parte como una de las máximas favoritas a quedarse con el título. El detalle es que para conseguirlo, el manager Néstor Corredor ha tenido que convocar a peloteros importantes de los ocho equipos del torneo venezolano.

Magallanes, sin tres de sus mejores brazos

Según informó el gerente deportivo de Navegantes del Magallanes, Federico Rojas Zabolotnyj, el equipo perderá a los lanzadores Junior Guerra, Bryan Mata y Felipe Rivero por su convocatoria con Venezuela a la Copa América. Además, Andrelton Simmons también hará lo propio con la selección de Curazao.

En lo que va de campaña, Guerra (0-3) no ha podido sumar victorias en cinco aperturas, y tras 24.2 innings de labor cuenta con una efectividad de 3.65. Por su parte, Mata (1-1) ha sido castigado con ocho carreras en cinco episodios, para una efectividad de 7.20 luego de tres juegos.

Respecto a Rivero (1-1), se trata del tercer lanzador más utilizado del bullpen de la Nave. En 6.1 entradas ha tolerado tres rayitas para un 2.84 de efectividad.

Por último, Simmons ha tenido un desempeño muy irregular desde su incorporación a finales de octubre. Ha disparado al menos un hit en cinco de sus nueve presentaciones, con par de cuadrangulares, tres carreras impulsadas y cinco anotadas para .207 de promedio.