Hansi Flick manda un nuevo mensaje a la Selección Española

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha alzado la voz en la previa del partido de Liga contra el Celta de Vigo para enviar un mensaje directo a la Selección Española y a su seleccionador, Luis de la Fuente, en relación a su joven estrella, Lamine Yamal.

A pocos días del inicio de la Fecha FIFA, la preocupación del técnico alemán por la gestión de la carga de minutos de su jugador es palpable y se ha convertido en un punto de fricción entre el club y la Federación.

"Aún no está al cien Por cien"

La declaración de Flick, concisa y con un tono de advertencia, se centra en el estado físico actual de Lamine Yamal. A pesar de que el extremo de 18 años está rindiendo a un alto nivel, el técnico blaugrana insistió en que el proceso de recuperación de sus molestias no está completo.

"Pido lo mismo a la selección que hacemos aquí: que le cuiden. Él ha cambiado, está mucho mejor, está entrenando muy bien, hace tratamiento diario en el gimnasio... Puede volver al mejor nivel, no está al cien por cien. Hay que cuidarlo, aquí y en la selección. Y creo que lo hacen también desde la selección."

El historial de tensión

Esta solicitud de dosificación y cuidado no es un hecho aislado. La relación entre el Barça y la Selección Española por la carga de minutos de sus jóvenes talentos ha generado tensión en el pasado, especialmente en los últimos parones de selecciones, donde Lamine Yamal y otros de sus compañeros regresaron con problemas físicos o sobrecargados.

La preocupación se justifica en el contexto de un calendario extremadamente exigente y las frecuentes lesiones que ha sufrido el Barcelona. El cuerpo técnico culé teme que una sobrecarga durante la Fecha FIFA pueda derivar en una lesión grave o en la cronificación de sus molestias, afectando su rendimiento a largo plazo.

Ahora solo queda esperar la decisión final de Luis de la Fuente y sobretodo, la respuesta física que tenga Lamine Yamal durante los partidos contra Georgia y Turquía por las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026.