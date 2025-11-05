Hansi Flick termina con los rumores sobre su futuro con el Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

Previo a la jornada de este miércoles 5 de noviembre en la UEFA Champions League, el Barcelona y Hansi Flick buscarán escalar a los primeros puestos cuando se enfrenten como visitante al Club Brujas desde el Estadio Jan Breydel.

El dirigente blaugrana buscará consolidar su camino victorioso en la presente temporada, luego de un difícil revés ante el Real Madrid, que se despegó en la cima de La Liga por cinco puntos de diferencia. Los culés tiene la responsabilidad de pelear nuevamente por el título tanto en la Primera División española como en las distintas competiciones en la actual entrega.

Después de una pasada campaña por encima de las expectativas, Hansi Flick tiene el compromiso de repetir con algunos títulos en la 2025-26. Ante la ola de rumores sobre una presunta salida en 2026, el mandamás alemán expresó su satisfacción de pertenecer en el club catalán y no pone en debate su condición en el oncena culé.

Barcelona expresa su amor por el Barcelona

El entrenador expresó su profundo cariño por el FC Barcelona, mostrando no solo su compromiso profesional, sino también un fuerte apego emocional hacia el proyecto blaugrana. Desde su llegada, Flick ha trabajado en implementar su filosofía de juego basada en la intensidad, la disciplina táctica y la confianza en el talento joven del plantel.

Son solo tonterías. Realmente amo este club, amo a los jugadores, amo todo lo que lo rodea. Soy muy feliz en Barcelona", expresó Hansi Flick previo al desafío de este miércoles por la Champions League.

El mensaje de Flick llega en un momento clave para el Barcelona, que busca consolidar una nueva era de estabilidad y éxito bajo su dirección. Su entusiasmo y sentimiento de pertenencia son vistos como señales positivas dentro del vestuario y entre los aficionados, que valoran la pasión del entrenador por el club.