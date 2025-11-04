UEFA: Convocatoria de Hansi Flick para enfrentar al Club Brujas

Suscríbete a nuestros canales

Hansi Flick ira a disputar este miércoles el encuentro ante el Club Brujas en la cuarta jornada de la ‘fase liga’ de la Champions League, sin cambios en la lista de convocados.

Disponibles y bajas

El técnico alemán ha decidido llevarse a tierras belgas a los mismos jugadores que llamó el pasado domingo para el partido de Liga ganado ante el Elche (3-1). Teniendo presente que aún continúa teniendo de baja á Joan Garcia, Ter Stegen, Pedri González, Pablo Páez Gavira ‘Gavi’, Raphinha así como Andreas Christensen.

Cabe destacar que; Christensen este martes tuvo que retirarse de la sesión de entrenamiento, diez minutos después de haber ingresado, luego de haber presentado nuevamente molestias.

Diego Kochen y Eder Aller se mantienen como respaldo para Wojcieh Szczesny en la portería, mientras que los otros futbolistas del filial que siguen en la convocatoria del primer equipo son el lateral derecho Xavi Espart y el mediapunta Pedro Fernández ‘Dro’.