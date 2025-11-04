Barcelona ya tiene fecha para regresar oficialmente al Camp Nou

Suscríbete a nuestros canales

El regreso del Barcelona a casa parece estar más cerca. Una vuelta oficial por la que han aguardado más tiempo del esperado y que será de forma parcial, mientras los trabajos en el Spotify Camp Nou siguen su curso hasta 2026.

Desde España empiezan a mencionar que el venidero 15 de noviembre sería la nueva fecha en la que se espera en las oficinas del club la licencia de ocupación 1B.

Esta última es especial en este momento porque permitiría que se pueda jugar oficialmente en el recinto con un aforo de 45.400 espectadores, superior a los autoriza la actual licencia que posee la institución, que admite capacidad para 27.000 personas.

Desde el medio Culemanía, que sigue el día a día informativo del equipo, desde el alto mando ya tienen marcado el calendario con las fechas que habilitarían la licencia de apertura de la grada de Lateral. Eso días serían entre el 12 y el 15 de noviembre.

De cumplirse el pronóstico: ¿Cuándo jugaría Barcelona el primer partido?

Con esta venía de las autoridades de la 'Ciudad Condal' la lupa quedaría fijada para el regreso al Spotify Camp Nou al 22 de noviembre, cuando los azulgranas se midan contra el Athletic Club.

Por los momentos, en esta noticia dan cuenta de que este sería el gran plan y objetivo fijado por la presidencia de Joan Laporta. Eso sí, de marchar como lo estipulan, el margen de personas será menor del que puede ingresar ahora mismo a Montjuïc, estadio que ha venido utilizando el club en los más recientes duelos de local en LaLiga y Champions League.

No obstante, es importante resaltar que desde la institución ya preparan una primera gran prueba logística de las instalaciones con el anunciado entrenamiento de puertas abiertas, previsto para este 7 de noviembre.

Eso sí, esto último no tiene autorizado al Barcelona la habilitación de los accesos de Lateral, solo los que corresponden a la licencia 1A, ya otorgada por el Ayuntamiento que contempla la Tribuna y Gol Sud.