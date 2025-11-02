LaLiga: Medio tiempo: Barcelona 2-1 Elche

Suscríbete a nuestros canales

-1': Corner a favor de Elche que muere en manos de Szczesny

-2': Llegada del Barcelona. Lamine llega hasta el área del Elche sin finalizar.

-4': Fuera de juego de Rafa Mir.

-9': GOL de Lamine Yamal para tomar la delantera temprana en el partido.

-12': GOL de Ferran Torres. El Barcelona se adelanta 2-0.

-15': Tiro de esquina para el Barcelona. Directo a las manos del arquero del Elche.

-20': Centro de Balde que se va fuera.

-23': Tiro de esquina para el Barca que termina en pase para Fermín quien la envía muy sobre el arco.

-29': Eric y Balde conducen bien para salir de la presión. El Elche intenta verticalizar.

-32': Remate de Fermín por fuera del área que se va cerca del poste.

-35': Lo intenta Rashford pero no logra convertir.

-36': Tarjeta amarilla para Martim Neto. Falta sobre De Jong.

-39': ¡Otra de Rashford! Remate potente que desvía Affengruber.

-40': En menos de diez segundos en la misma jugada rematan al arco Casadó, Lamine y Ferran, sin concretar.

-42': GOL de Rafa Mir para recortar el marcador 2-1.

-45' Parada de Iñaki Peña a Ferran. Se salva el Elche del tercero.

-45': 3 minutos añadidos.

MEDIO TIEMPO: Barcelona 2-1 Elche