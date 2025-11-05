El ascenso de Carreras y el declive de Huijsen

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid sufre su segundo reverso esta temporada luego de caer frente al Liverpool 1-0, el primero había sido el contundente 5-2 del derbi ante el Atlético en el Metropolitano. En Anfield los blancos aguantaron un poco más y Courtois sacó la casta de experimentado, salvando el arco con hasta ocho paradas para evitar una goleada que fuese desatado una polémica sobre el proyecto de Xabi Alonso.

Se vio un Madrid incómodo, donde muchos nombre relucieron en ese aspecto. Aunque otros se salvaron, tal fue el caso del portero belga y el de Álvaro Carreras.

Es de recordar que, en el derbi, el lateral gallego fue muy criticado . Su rendimiento hasta entonces había superado las expectativas, incluso luego del pago de 50 millones de euros al Benfica para traerle en verano. Pero en el Metropolitano todo se desvaneció y cargo con ese peso hasta hace algunos encuentros, Justo en el clásico volvió a relucir sacando de contexto a Lamine Yamal.

La recuperación de Carreras ya parecía cantada y en Anfield, pese al mal resultado del equipo, fue uno de los blancos que más destacó. Si bien es cierto, tuvo varias pérdidas (nueve), gracias a la buena presión colectiva del Liverpool, pero se mostró sólido con el balón m (casi un 90% de pases buenos), se metió en muchas disputas (seis, de las que ganó tres) y recuperó tres balones.

Carreras, no estuvo presente en ataque sin embargo fue preciso, la mejor ocasión del Madrid en el segundo tiempo fue protagonizada por Álvaro.

Carreras se cargó el equipo, pero Huijsen se colgó la cruz, una vez más. El central español, también se desmoronó en el derbi tras haber generado mucha ilusión con sus primeras actuaciones, sobre todo dando al equipo un poso diferente en la salida de balón.

En su caso, no ha cambiado mucho desde el derbi. En el Clásico estuvo solvente, sin más, apoyado por la inoperancia ofensiva del Barcelona. Y en Anfield se vino abajo, desde el principio. En el primer tiempo un mal despeje suyo genero la primera gran ocasión de los ingleses, con ese remate de Szoboszlai ante el que Courtois hizo una parada milagrosa.

Huijsen se desmoronó

El internacional español, dio mal 14 pases de 70 y perdió 15 balones. Mientras que su compañero, Militao, perdió sólo dos. También el principal le mostró una amarilla por una entrada a destiempo que pudo ser peor.

Huijsen, a sus 20 años, continúa siendo un diamante para el Real Madrid, pero si tiene mucho que pulir.