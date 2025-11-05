Suscríbete a nuestros canales

Nuevos rumores surgen en el entorno del jugador brasileño Vini Jr. “Es muy difícil que Vinicius siga en el Real Madrid la temporada que viene...". Así lo dio a conocer Marcos Benito en exclusiva en 'El Chiringuito'.

En exclusiva, comentó "La información que yo tengo es que es muy difícil que Vinicius siga en el Real Madrid la temporada que viene. La negociación ahora mismo de su renovación es inexistente".

El futbolista estaría esperando que fuera un traspaso para dejarle dinero al Real Madrid “Él prefiere que sea una negociación limpia con otro club y que el Real Madrid obtuviese dinero con ese traspaso".

Luego de ese proceso, Vini conocería su nuevo destino. En primer momento, Arabia Saudí estaría descartado, todo apunta hacia la Premier League.

"Sobre todo saber a qué equipo puede llegar después del Real Madrid. Se habla mucho de Arabia Saudí, pero las inversiones han bajado mucho en el fútbol. Me dicen que la opción de la Premier League se abre. Hay bastantes equipos interesados...", puntualizó Marcos Benito.

150 millones de euros

Sobre el precio de negociación "Se plantea varias situaciones. El precio mínimo son 150 millones de euros. El Madrid podría pedir más, pero creo que el mínimo podría ser eso".