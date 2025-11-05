Fútbol español

"Es muy difícil que Vinicius siga en el Real Madrid..."

En primer momento, Arabia Saudí estaría descartado, todo apunta que Vini Jr. pasaría a la Premier League.

Por

Oriana Garcia
Miércoles, 05 de noviembre de 2025 a las 08:09 am
"Es muy difícil que Vinicius siga en el Real Madrid..."
Foto cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Nuevos rumores surgen en el entorno del jugador brasileño Vini Jr. “Es muy difícil que Vinicius siga en el Real Madrid la temporada que viene...". Así lo dio a conocer Marcos Benito en exclusiva en 'El Chiringuito'.

NOTAS RELACIONADAS

En exclusiva, comentó "La información que yo tengo es que es muy difícil que Vinicius siga en el Real Madrid la temporada que viene. La negociación ahora mismo de su renovación es inexistente".

El futbolista estaría esperando que fuera un traspaso para dejarle dinero al Real Madrid “Él prefiere que sea una negociación limpia con otro club y que el Real Madrid obtuviese dinero con ese traspaso".

Luego de ese proceso, Vini conocería su nuevo destino. En primer momento, Arabia Saudí estaría descartado, todo apunta hacia la Premier League.

"Sobre todo saber a qué equipo puede llegar después del Real Madrid. Se habla mucho de Arabia Saudí, pero las inversiones han bajado mucho en el fútbol. Me dicen que la opción de la Premier League se abre. Hay bastantes equipos interesados...", puntualizó Marcos Benito.

150 millones de euros

Sobre el precio de negociación "Se plantea varias situaciones. El precio mínimo son 150 millones de euros. El Madrid podría pedir más, pero creo que el mínimo podría ser eso".

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Breeders' Cup Venezuela LVBP
Miércoles 05 de Noviembre de 2025
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Fútbol