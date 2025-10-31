¿Vinicius Jr. será castigado por Xabi Alonso y el Real Madrid?

Suscríbete a nuestros canales

Xabi Alonso ha sabido mantener el vestuario en óptimas condiciones en los primeros pasajes de la temporada 2025-26, donde se encuentra en la primera posición de La Liga y luce perfecto en tres partidos en la UEFA Champions League.

Con la cima en juego, el dirigente de los merengues se enfrentó al Barcelona durante el pasado fin de semana y sobrevivió con una victoria (2-1) para llevarse el primer "Clásico" en la presente edición. Pese a la nota buena de despegarse a cinco puntos de los culés, el compromiso de los blancos dejó una mancha tras una polémica sustitución de Vinicius Jr., quien no quedó contento apenas abandonó el campo.

De hecho, el delantero se retiró enfurecido y directo al vestuario ante la decisión de su entrenador. Sin embargo, la figura del Real Madrid regresó al banquillo para acompañar a sus compañeros en el triunfo frente a los blaugranas. 'Vini Jr.' reconoció su error por la actitud cuando fue sustituido por Rodrygo, algo que agradeció Xabi Alonso, que lo tiene como uno de sus jugadores más determinantes de la Casa Blanca.

Vinicius Jr.no será castigado por el Real Madrid

El dirigente merengue destacó la madurez y sinceridad de Vinícius Jr. al hablar frente a todo el equipo, calificando su intervención como impecable. El entrenador dejó claro que no habrá ningún tipo de castigo, ya que considera que el asunto está completamente cerrado.

No habrá ningún problema, absolutamente ninguno. Vini ha sido muy sincero, sus palabras salieron del corazón. Además, su declaración oficial ha sido contundente; todo lo que les dijo a sus compañeros es de suma importancia. Su actuación en el Clásico fue magnífica; veo a Vini Jr. muy concentrado, estoy encantado de tenerlo en nuestra plantilla", dijo Xabi Alonso.

Además de eso, el español elogió la actuación de Vini en el "Clásico", resaltando su enfoque y gran rendimiento en el campo. Para el técnico, el brasileño atraviesa un momento de madurez tanto personal como profesional, lo que lo convierte en una pieza clave dentro del equipo.