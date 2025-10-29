¿Arrepentido? Vini Jr pide perdón por su berrinche en el Clásico

El futbolista brasileño del Real Madrid, Vinicius Jr., ha puesto fin a la controversia generada por su airada reacción al ser sustituido durante la victoria (2-1) de su equipo contra el FC Barcelona en el reciente Clásico de LaLiga. El jugador, que se marchó visiblemente enfadado y sin saludar a su técnico, Xabi Alonso, ha recurrido a sus redes sociales para emitir un comunicado de disculpa, buscando apaciguar las tensiones dentro del madridismo.
El mensaje de Vinicius: pasión y compromiso
A través de su cuenta de X (anteriormente Twitter), el delantero se dirigió a todos los estamentos del club y a la afición.
"Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico. Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente."
Vinicius justificó su arrebato en el campo, atribuyéndolo a su fuerte carácter competitivo y amor por el club:
-
"A veces la pasión me gana por querer siempre vencer y ayudar a mi equipo".
-
"Mi carácter competitivo nace del amor que siento por este club y por todo lo que representa."
-
"Prometo seguir luchando cada segundo por el bien del Real Madrid, como lo he hecho desde el primer día."
El cambio de Vinicius en el minuto 72 del Clásico, que provocó su visible frustración, fue uno de los momentos más comentados del encuentro. Si bien el jugador afirma haber pedido perdón "en persona" durante el entrenamiento, su silencio público hacia el técnico Xabi Alonso mantiene viva la conversación sobre la gestión del vestuario y el temperamento del atacante brasileño.