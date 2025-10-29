¿Arrepentido? Vini Jr pide perdón por su berrinche en el Clásico

Suscríbete a nuestros canales

El futbolista brasileño del Real Madrid, Vinicius Jr., ha puesto fin a la controversia generada por su airada reacción al ser sustituido durante la victoria (2-1) de su equipo contra el FC Barcelona en el reciente Clásico de LaLiga. El jugador, que se marchó visiblemente enfadado y sin saludar a su técnico, Xabi Alonso, ha recurrido a sus redes sociales para emitir un comunicado de disculpa, buscando apaciguar las tensiones dentro del madridismo.

El mensaje de Vinicius: pasión y compromiso

A través de su cuenta de X (anteriormente Twitter), el delantero se dirigió a todos los estamentos del club y a la afición.



"Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico. Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente."

Vinicius justificó su arrebato en el campo, atribuyéndolo a su fuerte carácter competitivo y amor por el club: