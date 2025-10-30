¿Relación rota entre Xabi Alonso y Vinicius Jr. en el Real Madrid?

Suscríbete a nuestros canales

Aunque Real Madrid se quedó con los tres puntos en el primer "Clásico" de la temporada y posiblemente el mejor partido que ha dirigido Xabi Alonso desde que llegó al banquillo merengue, las sensaciones terminaron caldeadas entre el entrenador y Vinicius Jr., quien no jugó el partido completo el pasado domingo 26 de octubre, desde el Santiago Bernabéu.

El brasileño formó un berrinche cuando fue sustituido al minuto 72', marchándose directamente al vestuario, algo que provocó el descontento del dirigente español. Después de eso, el delantero regresó rápidamente al banquillo para ver a los suyos aguantar el resultado ante el Barcelona, que se alejaron de la cima de La Liga a cinco puntos sobre el conjunto blanco.

Luego de cuatro días de ese vibrante enfrentamiento ante los blaugranas, Vinicius Jr. pidió disculpas a sus compañeros, al club y al presidente por sus acciones después de ser sustituido por Xabi Alonso, quien reconoció estar satisfecho con la actitud del brasileño tras su equivocación durante el partido del domingo, de acuerdo con la información de José Luis Sánchez de El Chiringuito.

Vinicius Jr. pide perdón a Xabi Alonso

El exfutbolista y actual entrenador del Real Madrid destacó la madurez del joven brasileño, quien, a pesar de las críticas y el revuelo generado, asumió responsabilidad por su comportamiento. Este gesto es clave en la relación entre Alonso y el atacante, tomando en cuenta que es uno de los jugadores más importante que tiene el club en la actualidad.

Para el estratega merengue, este tipo de reacciones ayudan a consolidar la figura de un jugador que, a pesar de su juventud, sigue demostrando gran carácter y profesionalismo en la cancha. La estrella blanca colecciona números notables en la presente temporada con cinco goles y cuatro asistencias en 10 partidos disputados.