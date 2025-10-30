Copa del Rey

¡Con un ex Real Madrid presente! Revive los goles del CD Getxo vs Alavés

Copa del Rey

Jueves, 30 de octubre de 2025
El Deportivo Alavés no dio lugar a sorpresas y selló su clasificación a la siguiente fase de la Copa del Rey con una contundente goleada de 0-7 ante el CD Getxo, un compromiso que se transmitió a través de las pantallas de Meridiano TV.

El conjunto "albiazul" se mostró implacable desde los primeros minutos, haciendo valer la diferencia de categoría y ofreciendo un gran despliegue ofensivo que le permitió sentenciar la eliminatoria antes del descanso.

Su ofensiva, comandada por un ex-delantero del Real Madrid, Mariano Díaz, fue la protagonista estelar de la tarde, asegurando un debut plácido en el torneo del KO. El ariete dominicano firmó un memorable hat-trick.

Así se gritaron los 7 goles del Alavés

 

Gol de Mariano Díaz 1-0

 

Gol de Mariano Díaz 2-0

 

Gol de Carlos Vicente 3-0

 

Gol de Carlos Vicente 4-0

 

Gol de Mariano Díaz 5-0

 

Gol de Diego Morcillo 6-0

 

Gol de Toni Martínez 7-0

Fútbol