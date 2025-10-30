¡Con un ex Real Madrid presente! Revive los goles del CD Getxo vs Alavés

El Deportivo Alavés no dio lugar a sorpresas y selló su clasificación a la siguiente fase de la Copa del Rey con una contundente goleada de 0-7 ante el CD Getxo, un compromiso que se transmitió a través de las pantallas de Meridiano TV.
NOTAS RELACIONADAS
El conjunto "albiazul" se mostró implacable desde los primeros minutos, haciendo valer la diferencia de categoría y ofreciendo un gran despliegue ofensivo que le permitió sentenciar la eliminatoria antes del descanso.
Su ofensiva, comandada por un ex-delantero del Real Madrid, Mariano Díaz, fue la protagonista estelar de la tarde, asegurando un debut plácido en el torneo del KO. El ariete dominicano firmó un memorable hat-trick.