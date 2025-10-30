¡Con un ex Real Madrid presente! Revive los goles del CD Getxo vs Alavés

Suscríbete a nuestros canales

El Deportivo Alavés no dio lugar a sorpresas y selló su clasificación a la siguiente fase de la Copa del Rey con una contundente goleada de 0-7 ante el CD Getxo, un compromiso que se transmitió a través de las pantallas de Meridiano TV.

El conjunto "albiazul" se mostró implacable desde los primeros minutos, haciendo valer la diferencia de categoría y ofreciendo un gran despliegue ofensivo que le permitió sentenciar la eliminatoria antes del descanso.

Su ofensiva, comandada por un ex-delantero del Real Madrid, Mariano Díaz, fue la protagonista estelar de la tarde, asegurando un debut plácido en el torneo del KO. El ariete dominicano firmó un memorable hat-trick.

Así se gritaron los 7 goles del Alavés

Gol de Mariano Díaz 1-0

Gol de Mariano Díaz 2-0

Gol de Carlos Vicente 3-0

Gol de Carlos Vicente 4-0

Gol de Mariano Díaz 5-0

Gol de Diego Morcillo 6-0

Gol de Toni Martínez 7-0