Copa del Rey: Atlètic Lleida 1 - 2 Espanyol en vivo

Incidencias del partido

0. Comienza el compromiso entre Atlètic Lleida vs Espanyol.

3. ¡0-1! Kike García abre el marcador con un gol de penal.

7. ¡1-1! Aldo One Esteve empata el partido tras un error garrafal del guardameta del Espanyol.

45+4. Entretiempo. Ambos equipos se marchan al vestuario.

45. Inicia el segundo tiempo entre Atlètic Lleida vs Espanyol.

46. ¡1-2! Kike García devuelve la ventaja al Espanyol con un cabezazo.

