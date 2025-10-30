Copa del Rey

Copa del Rey: Atlètic Lleida 1 - 2 Espanyol en vivo

Sigue las incidencias de la Copa del Rey totalmente gratis por la pantalla de los especialistas en deporte

Por

Meridiano

Jueves, 30 de octubre de 2025 a las 03:58 pm
Sigue cada jugada por Meridiano Televisión en señal abierta. Y en HD por InterGo, NetUno Go, Simpleplus y Aba TV Go. Vive toda la pasión de la Copa del Rey 2025 en Venezuela, por el canal de los especialistas en deportes.

Incidencias del partido

0. Comienza el compromiso entre Atlètic Lleida vs Espanyol.

3. ¡0-1! Kike García abre el marcador con un gol de penal.

7. ¡1-1! Aldo One Esteve empata el partido tras un error garrafal del guardameta del Espanyol.

45+4. Entretiempo. Ambos equipos se marchan al vestuario.

45. Inicia el segundo tiempo entre Atlètic Lleida vs Espanyol.

46. ¡1-2! Kike García devuelve la ventaja al Espanyol con un cabezazo.

Alineación del Espanyol

Alineación del Atlètic Lleida

Jueves 30 de Octubre de 2025
Fútbol