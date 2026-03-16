Esto fue lo que dijo el jockey Francisco Quevedo a los comisarios sobre Río Bravo

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El juego del 5y6 nacional tuvo un nuevo capítulo la tarde de este domingo en el óvalo de Coche con una presentación a partir de la octava competencia dominical, luego de una previa de siete no válidas donde se disputaron cuatro pruebas de grado.

La Rinconada: Francisco Quevedo informó sobre Río Bravo a los comisarios

La segunda de las válidas del 5y6 nacional se disputó a las 4:20 de la tarde, y estuvo reservada para caballos nacionales o importados de seis y más años, ganadores de tres y cuatro competencias en un recorrido de 1.400 metros donde la victoria fue para el purasangre Maximus Fortune, presentado por Vicenzo Di Luca y la conducción del aprendiz Félix Márquez.

En dicha prueba, uno de los ejemplares que partía como favorito por parte de la afición hípica antes de comenzar la prueba, era Río Bravo, presentado por Riccardo D’Angelo y la monta de Francisco Quevedo.

Finalizada la carrera, el jockey profesional se acercó a los comisarios de pista e informó lo siguiente sobre el purasangre de carreras sobre su actuación:

El jinete FRANCISCO QUEVEDO del ejemplar RIO BRAVO N° 10, informó que su conducido, desde la partida corrió negado y a la altura de los 500 metros finales tuvo contratiempos.

Asi lo da conocer la hoja de resoluciones de la Junta Nacional de Comisarios del INH que es publicada cada semana por el ente publico nacional en sus cuentas oficiales en las distintas redes sociales de información.