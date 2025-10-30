Así quedaron los resultados de la tercera fecha de la primera ronda de la Copa del Rey

Suscríbete a nuestros canales
Así quedaron los resultados de este jueves 30 de octubre en la primera ronda de la Copa del Rey. Se disputaron los últimos 13 partidos de la primera ronda del torneo español.
NOTAS RELACIONADAS
Esta jornada de cierre de la primera eliminatoria ha estado marcada por victorias claras, goleadas y triunfos por la mínima.
|Partido
|Resultado
|Notas
|Clasificado
|Orihuela vs Levante
|3 - 4
|Partido con mucha emoción; el Levante ganó con un gol agónico cerca del final.
|Levante
|Puerto de Vega vs Celta de Vigo
|0 - 2
|Victoria sin sobresaltos para el equipo vigués.
|Celta de Vigo
|Valle Egüés vs Andorra
|1 - 5
|El Andorra demostró su superioridad con un marcador contundente.
|Andorra
|At. Baleares vs Nàstic
|2 - 0
|Triunfo ajustado que da el pase al At. Baleares.
|At. Baleares
|CD Getxo vs Alavés
|0 - 7
|Clara goleada del Alavés que avanzó con autoridad.
|Alavés
|UD Logroñés vs Ponferradina
|1 - 3
|El equipo berciano aseguró su pase a la siguiente ronda.
|Ponferradina
|Real Ávila vs Real Avilés
|1 - 0
|Prórroga
|Por definir
|Antoniano vs Castellón
|0 - 0
|Por definir
|Atlètic Lleida vs Espanyol
|1 - 2
|Por definir
|CD Estepona vs Málaga
|0 - 1
|Por definir
|Palmas de Rio vs Real Betis
|1 - 4
|Por definir
|Real Murcia vs Antequera
|1 - 1
|Por definir
|Sámano vs Deportivo La Coruña
|1 - 2
|Por definir