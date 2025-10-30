Copa del Rey

Así quedaron los resultados de la tercera fecha de la primera ronda de la Copa del Rey

Este jueves 30 de octubre se disputaron los últimos 13 partidos de la primera ronda del torneo español

Jueves, 30 de octubre de 2025 a las 04:17 pm
Así quedaron los resultados de la tercera fecha de la primera ronda de la Copa del Rey
Así quedaron los resultados de este jueves 30 de octubre en la primera ronda de la Copa del Rey. Se disputaron los últimos 13 partidos de la primera ronda del torneo español.

Esta jornada de cierre de la primera eliminatoria ha estado marcada por victorias claras, goleadas y triunfos por la mínima.

Partido Resultado Notas Clasificado
Orihuela vs Levante 3 - 4 Partido con mucha emoción; el Levante ganó con un gol agónico cerca del final. Levante
Puerto de Vega vs Celta de Vigo 0 - 2 Victoria sin sobresaltos para el equipo vigués. Celta de Vigo
Valle Egüés vs Andorra 1 - 5 El Andorra demostró su superioridad con un marcador contundente. Andorra
At. Baleares vs Nàstic 2 - 0 Triunfo ajustado que da el pase al At. Baleares. At. Baleares
CD Getxo vs Alavés 0 - 7 Clara goleada del Alavés que avanzó con autoridad. Alavés
UD Logroñés vs Ponferradina 1 - 3 El equipo berciano aseguró su pase a la siguiente ronda. Ponferradina
Real Ávila vs Real Avilés 1 - 0  Prórroga Por definir
Antoniano vs Castellón 0 - 0    Por definir
Atlètic Lleida vs Espanyol 1 - 2   Por definir
CD Estepona vs Málaga 0 - 1   Por definir
Palmas de Rio vs Real Betis 1 - 4   Por definir
Real Murcia vs Antequera 1 - 1   Por definir
Sámano vs Deportivo La Coruña 1 - 2   Por definir

 

