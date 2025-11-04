El Real Madrid cae en Anfield y pierde el invicto en la Champions League

Suscríbete a nuestros canales

El clásico europeo en Anfield por la cuarta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League se definió a favor del Liverpool, que logró imponerse por la mínima diferencia de 1-0 al Real Madrid.

Pese a la victoria local, la crónica del partido quedará marcada por la actuación superlativa del portero madridista, Thibaut Courtois, quien se erigió como la figura indiscutible del encuentro.

El triunfo de los "Reds" les permite sumar tres puntos fundamentales, escalando hasta los nueve puntos en la tabla general e igualando en la cima a la "Casa Blanca", lo que aprieta la lucha por la clasificación directa a octavos de final.

La muralla infranqueable de Anfield

El planteamiento de Xabi Alonso, que priorizó el control en el mediocampo con cuatro volantes, no fue suficiente para contener la intensidad y el volumen ofensivo que desplegó el Liverpool, especialmente en la segunda mitad.

El portero belga Thibaut Courtois vivió una noche memorable, salvando a su equipo de una derrota que pudo ser mucho más abultada. A lo largo de los 90 minutos, realizó un total de ocho atajadas, muchas de ellas de altísimo nivel y a remates a quemarropa.

El ex Chelsea se mostró seguro en el juego aéreo y espectacular bajo palos, negándole el gol a jugadores como Mohamed Salah o Virgil Van Dijk en varias ocasiones.

El gol que rompió el candado

A pesar del heroísmo de Thibaut Courtois, el Liverpool encontró el camino al gol gracias a una jugada de pelota detenida que desató la euforia en Anfield.

Fue en el minuto 61 cuando el mediocampista argentino Alexis Mac Allister se elevó en el área para conectar un potente cabezazo que superó por centímetros el lance de Courtois y se coló en la red. El tanto del campeón del mundo fue la recompensa al constante asedio local y el único que pudo quebrar la resistencia merengue.

El triunfo iguala la cuenta de puntos entre los dos gigantes, pero el Real Madrid los supera en la tabla por goal average. El equipo de Xabi Alonso tendrá que reaccionar en las próximas jornadas para asegurar su pase directo a octavos de final.