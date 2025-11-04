Champions League

Champions League: Así fue el golazo de Alexis Mac Allister ante el Real Madrid

Martes, 04 de noviembre de 2025 a las 05:28 pm

El Liverpool llegó a esta jornada con seis puntos en el registro y con el triunfo llegaría a las nueve unidades

La Champions League está de regreso en la jornada cuatro del torneo y entre los duelos de este martes 4 de noviembre uno de los más seguidos es ese Liverpool vs Real Madrid.

Por los momentos, el duelo ya sonríe para la escuadra inglesa en Anfield, después de irse arriba en el marcador, tras el tanto de Alexis Mac Allister en el minuto 61' del partido.

El argentino pese a su tamaño llegó lanzado al área en el cobro de un tiro libre y logró cabecear sin mucha marca para vencer la valla defendida por Thibaut Courtois.

 

