Thibaut Courtois logra hazaña única entre porteros en Champions League

Suscríbete a nuestros canales

Este martes, en la segunda jornada de la Liga de Campeones, Real Madrid no solo registró una cómoda goleada 5-0 ante el Kairat Almaty de Kazajistán, sino que lograron algo inédito en el desarrollo del partido.

Al minuto 52' del compromiso, cuando solo un tanto de penal daba ventaja al equipo merengue, el mismo autor de ese gol (Kylian Mbappé) apareció para ampliar la ventaja. Sin embargo, la asistencia que recibió el francés fue inédita.

Una habilitación histórica

La segunda diana del partido llegó para ese momento del juego, gracias a la combinación entre el portero belga, Thibaut Courtois y el atacante francés. Mbappé aprovechó un pase largo desde la portería madrileña, controló, superó a defensores y venció al portero rival para convertir.

De acuerdo con el estadístico español, Alexis Tamayo, esto lo convierte en el primer guardameta del Real Madrid que registra una asistencia en la historia de la UEFA Champions League.

Cabe destacar que, en los últimos tiempos solo 5 cancerberos han logrado esta hazaña en UEFA Champions League, destacando en ese listado nombres como: el brasileño Ederson Moraes (Manchester City), los alemanes Marc André Ter-Stegen (FC Barcelona) y Manuel Neuer (Bayern Múnich), además del español Pepe Reina (Liverpool).