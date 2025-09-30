Las bajas en defensa del Real Madrid para la segunda jornada de Champions

Suscríbete a nuestros canales

Además de emprender una larga travesía a Kazajistán, que de hecho ha sido el más largo desplazamiento del club para disputar un encuentro oficial, múltiples factores podrían condicionar al Real Madrid de cara a la segunda jornada de Liga de Campeones.

Cabe destacar que, este martes, el conjunto merengue se enfrentará al Kairat Almaty a las 12:45 PM (hora Venezuela), tras vencer 2-1 al Olympique de Marsella en su debut.

Numeroso listado de bajas

Para este partido, el entrenador Xabi Alonso, no contará con cinco piezas importantes en la línea defensiva. Tal es el caso de sus laterales derechos, Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal, Éder Militao, Ferland Mendy y Antonio Rudiger.

En el caso particular de sus laterales derechos, el británico Alexander-Arnold padeció una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda, en la jornada inaugural de la UEFA Champions League ante la divisa francesa. Mientras que Carvajal, que ingresó en su lugar, fue expulsado por un cabezazo al arquero rival y sancionado por dos partidos (pese a posteriormente lesionarse.

El inglés estará de baja entre 6 u 8 semanas, mientras que el capitán del conjunto blanco podría perser 4 o 5 semanas de acción, despidiéndose hipotéticamente de la posibilidad de disputar El Clásico del 26 de octubre en LaLiga EA Sports.