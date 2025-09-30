Champions League

Las bajas en defensa del Real Madrid para la segunda jornada de Champions

Tras la lesión de Trent Alexander-Arnold y Dani Carvajal un par de bajas más se suman a esta lista

Por

Ricardo Rodríguez
Martes, 30 de septiembre de 2025 a las 09:57 am
Xabi Alonso. Real Madrid. Foto: Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Además de emprender una larga travesía a Kazajistán, que de hecho ha sido el más largo desplazamiento del club para disputar un encuentro oficial, múltiples factores podrían condicionar al Real Madrid de cara a la segunda jornada de Liga de Campeones.

NOTAS RELACIONADAS

Cabe destacar que, este martes, el conjunto merengue se enfrentará al Kairat Almaty a las 12:45 PM (hora Venezuela), tras vencer 2-1 al Olympique de Marsella en su debut.

Numeroso listado de bajas

Para este partido, el entrenador Xabi Alonso, no contará con cinco piezas importantes en la línea defensiva. Tal es el caso de sus laterales derechos, Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal, Éder Militao, Ferland Mendy y Antonio Rudiger.

En el caso particular de sus laterales derechos, el británico Alexander-Arnold padeció una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda, en la jornada inaugural de la UEFA Champions League ante la divisa francesa. Mientras que Carvajal, que ingresó en su lugar, fue expulsado por un cabezazo al arquero rival y sancionado por dos partidos (pese a posteriormente lesionarse.

El inglés estará de baja entre 6 u 8 semanas, mientras que el capitán del conjunto blanco podría perser 4 o 5 semanas de acción, despidiéndose hipotéticamente de la posibilidad de disputar El Clásico del 26 de octubre en LaLiga EA Sports.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos PSG Hipismo La Rinconada
Martes 30 de Septiembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Champions League