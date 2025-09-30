Estos son los partidos de este martes 30 de septiembre en la Champions League

La Liga de Campeones de la UEFA regresa esta semana con su segunda jornada en la Fase de Liga, esta vez, con el clásico formato de calendario con partidos disputados entre martes y miércoles.
NOTAS RELACIONADAS
El Real Madrid será el gran protagonista de esta fecha al viajar a más de siete mil kilómetros de distancia con rumbo a Kazajistán para visitar al Kairat, mientras que la Atalanta buscará redención al recibir al Brujas.
Olympique de Marsella y Ajax se medirán en un duelo de gigantes dormidos, al mismo tiempo que Inter irá por el puntaje ideal ante Slavia Praga. Chelsea jugará en casa ante Benfica, Liverpool experimentará el 'Infierno Turco' ante Galatasaray y Bayern visitará Chipre para medirse ante el debutante Pafos.
Tottenham viajará a las frías tierras de Noruega para intentar sacar los tres puntos frente a Bodø/Glimt y el Atlético de Madrid cerrará la jornada buscando su primera victoria ante el Eintracht de Frankfurt.
Jornada de Champions - Martes 30 de septiembre
- FC Kairat Almaty (Kazajistán) vs Real Madrid CF (España) - 12:45
- Atalanta BC (Italia) vs Club Brugge (Bélgica) - 12:45
- Olympique de Marseille (Francia) vs AFC Ajax (Países Bajos) - 15:00
- FC Internazionale Milano (Italia) vs SK Slavia Praha (República Checa) - 15:00
- Chelsea FC (Inglaterra) vs SL Benfica (Portugal) - 15:00
- Galatasaray SK (Turquía) vs Liverpool FC (Inglaterra) - 15:00
- Pafos FC (Chipre) vs FC Bayern München (Alemania) - 15:00
- FK Bodø/Glimt (Noruega) vs Tottenham Hotspur FC (Inglaterra) - 15:00
- Atlético de Madrid (España) vs FC Eintracht Frankfurt (Alemania) - 15:00