El Real Madrid enfrenta su viaje más complicado ¿Cuántas horas deben volar hasta su destino?

El Real Madrid emprenderá uno de los viajes más largos que le ha tocado enfrentar en una temporada. El próximo destino de los blancos será Kazajistán para su próximo partido de la UEFA Champions League donde se medirá al FK Kairat.

Luego de la sesión de entrenamiento de hoy en Madrid, la plantilla tomó vuelo hacia Almaty, con un trayecto estimado de unas 11 horas.

El largo viaje podría representar un reto añadido para los dirigidos por Xabi Alonso, que tendrá que manejar la fatiga y toda la logística del viaje para garantizar una preparación óptima.

Almaty

Almaty, se ubica a más de 6.000 kilómetros de la capital española, donde jugará el Madrid. No es un destino frecuente para los gigantes europeos, lo que hace que este viaje sea una prueba exigente .

Situación del Real Madrid

El equipo español saldrá el terreno con la intención de reaccionar con fuerza luego de la sufrida derrota ante el Atlético.