Real Madrid recibió una oferta desde Alemania por una de sus estrellas

Real Madrid se movió en el último mercado de fichajes con mucha cautela. No quiso entrar en guerras con ningún club para mantener buenas relaciones. Sin embargo, el Bayern Múnich llegó a hablar con el club blanco para fichar a una de sus grandes estrellas de los últimos años.

Bayern envió un representante y un intermediario a Madrid para conocer la situación de Rodrygo Goes. La realidad es que el club blanco no se inmutó y pese a mantener conversaciones, nunca dio visto bueno para llevar a cabo un traspaso. Todo se mantuvo en conversaciones informales.

Los alemanes incluso llegaron hablar de un precio que no sedujo al Madrid; ya que desde la directiva blanca se cree que Rodrygo puede ser un jugador importante a lo largo de esta temporada. En ese contexto, el club le dio confianza al brasileño para mantenerse tranquilo jugando.

Poco juego para Rodrygo en la era de Xabi Alonso

Rodrygo juega muy poco en el Real Madrid de Xabi Alonso expresamente por lo que él mismo le dijo a su entrenador. Él quiere jugar como extremo izquierdo y en esa posición, sin ninguna duda, el mejor del mundo es Vinicius Jr. En ese contexto, el 11 del Madrid es suplente de su compatriota.

Las características que ofrece Rodrygo en el once titular lo da: Arda Guller y Franco Mastantuono. Sin embargo, si le buscan un lugar por el centro del campo, lo puede hacer perfectamente: Jude Bellingham. En esa línea, el brasileño termina siendo el suplente de todos y así es difícil tener minutos.

Rodrygo el eslabón más débil del cuartero del Real Madrid

Rodrygo es uno de los mejores jugadores del mundo, sería una tontería negarlo. Sin embargo, el brasileño también es el eslabón más débil del cuarteto del Real Madrid: Kylian Mbappé es uno de los tres mejores del mundo; Vinicius Jr debió ganar el Balón de Oro y Jude Bellingham es literalmente el 'Kyky' de los mediapuntas.

Con ese contexto, Rodrygo no gana: en fútbol, en goles, en asistencias, ni elaboración de fútbol, pero tampoco en marketing. Tiene todo en contra y para ser mucho más honesto; la mayoría de los madridistas lo recuerdan por su eliminatoria contra el Manchester City, que por una temporada top.