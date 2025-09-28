El Real Madrid presenta cinco bajas para su próximo partido de Champions

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid emprende este domingo su viaje a Kazajistán, para enfrentar el martes a Kairat Almaty en la segunda jornada de la Champions. Un encuentro con ciertos cambios para Xabi, que tiene cinco bajas y todas corresponden a la defensa.

Carvajal, Mendy, Rüdiger, Trent y Militao no fueron convocados por Xabi Alonso en la lista para el partido de Champions. Carvajal, que se igual forma ya estaba sancionado estará de baja por un mes por la lesión sufrida en el derbi Madeid; Mendy, Rüdiger y Trent también están lesionados.

Mientras que Militao, presenta un fuerte golpe en el tobillo que le ha impedido trasladarse a Kazajistán.

Xabi recurre a la cantera

El técnico español ha incluido en la lista de Champions a los canteranos Javi Navarro, portero, y David Jiménez, defensa. Por las bajas, Xabi sólo tiene disponible a cinco defensas del primer equipo para jugar en Almaty.

Convocatoria de Xabi Alonso:

Porteros: Courtois, Lunin y Javi Navarro.

Defensas: Alaba, Asencio, Á. Carreras, Fran García, Huijsen y David Jiménez.

Centrocampistas: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler y Ceballos.

Delanteros: Vini Jr., Endrick, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo, Brahim y Mastantuono.