Oficial: Oswaldo Vizcarrondo asumirá las riendas de la Vinotinto

La selección venezolana de fútbol disputará dos partidos amistosos durante el mes de octubre frente a las selecciones de Argentina (10/10 - Miami) y Belice (14/10 - Chicago) en los Estados Unidos.

Tras el fracaso en las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos-México-Canadá 2026 y el posterior despido del entrenador Fernando 'Bocha' Batista, surgió la incógnita sobre quién dirigiría estos partidos.

Finalmente, se ha confirmado que será Oswaldo Vizcarrondo el nuevo director técnico, aunque este asumirá de manera interina, únicamente durante los encuentros amistosos de este mes de octubre.

Perfil de Vizcarrondo

El caraqueño, luego de una amplia carrera futbolística como jugador, inició su formación técnica con el Nantes, equipo donde militó entre 2013 y 2017. Debutaría como entrenador en el equipo femenil, pasando de estar en el último puesto de la tabla a pelear el ascenso.

Posteriormente, fue nombrado como asistente técnico del equipo masculino para después iniciar su ciclo con la Vinotinto, primero en la Sub-17, con la que disputará la Copa del Mundo tras estos duelos amistosos, y con la Sub-20.

Cuerpo técnico

A Vizcarrondo lo acompañarán dos conocidos en la selección venezolana en su etapa como futbolista: Fernando Aristeguieta, actual director técnico del Caracas FC, y Mario Rondón, recién retirado del fútbol profesional.

Rondón ha formado parte del cuerpo técnico de Vizcarrondo durante el Sudamericano Sub-17 celebrado en Colombia, donde se logró un tercer lugar para clasificar al Mundial de dicha categoría.