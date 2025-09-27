Telasco Segovia habla sobre Fernando Batista y la llegada de Oswaldo Vizcarrondo

Suscríbete a nuestros canales

El mediocampista venezolano Telasco Segovia, una de las jóvenes promesas de la selección, rompió el silencio tras la dolorosa eliminación de la Vinotinto en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

"Telasquito" habló con el periodista Fernando Petrocelli y reconoció el golpe anímico que supuso el no alcanzar el cupo al repechaje mundialista. Pese a que el fútbol exige pasar página rápidamente, la herida sigue abierta. "Uno sigue triste, pero hay que pasar la página y enfocarnos otra vez".

El joven volante hizo una retrospectiva de los encuentros que, a su juicio, fueron determinantes en el resultado final de la eliminatoria, señalando la incapacidad del equipo para sumar en momentos clave. La Vinotinto se quedó a las puertas de la repesca, dejando una sensación amarga de que la histórica clasificación estuvo al alcance de la mano.

"Hubieron muchos partidos que eran clave para nosotros. Paraguay, Chile que teníamos que sacar puntos", explicó.

El fin de la era de Fernando Batista

El ciclo de Fernando "Bocha" Batista al frente de la selección absoluta culminó inmediatamente después de la última jornada de eliminatorias. Telasco Segovia reveló cómo fue la despedida entre los jugadores y el staff técnico,

"Ese día no hablamos más con el profe (Fernando Batista), después cuando llegamos a Caracas nos despedimos", confesó.

Oswaldo Vizcarrondo como interino

De cara a la próxima doble fecha FIFA, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) ha optado por un interinato, nombrando a la leyenda Vinotinto Oswaldo Vizcarrondo para dirigir al equipo de forma provisional.

Telasco Segovia se mostró respetuoso y cauteloso ante el nuevo desafío, expresando su deseo de que la transición sea exitosa. "No lo conozco mucho, espero que llegue con la mayor responsabilidad y que le vaya muy bien con nosotros."

La Vinotinto, con la tristeza aún a cuestas, debe ahora enfocarse en el inicio de un nuevo proceso, utilizando el dolor de la no clasificación como combustible para los retos futuros.