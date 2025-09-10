Las conmovedoras palabras de Telasco Segovia tras la eliminación de Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El jugador venezolano, Telasco Segovia ofreció declaraciones tras finalizar el encuentro de la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, donde el combinado venezolano cayó derrotado 6-3 ante Colombia.

“Pido disculpas a toda Venezuela”

El jugador de 22 años comenzó reiterando sus disculpas a todo el país “La verdad muy triste por todo lo que paso, lo luchamos, sabíamos que iba a ser difícil (…) le mando a toda Venezuela disculpas, les prometo que lo dimos todos es muy triste, la verdad es que estoy muy triste, no sé ni qué decirles, pero sé que vamos a salir de esta y con el favor de Dios vendrán más mundiales”.

El centrocampista explicó la debacle de Venezuela durante el encuentro “Nos desconcertamos, yo también perdí ese balón allí en el medio, nos cae el tercero y después creo que perdimos el foco del partido, queríamos ir a buscarlos y nos cayeron más goles”.

“Siempre creímos que era posible, tristemente no se nos dio”… continuo “yo me siento demasiado triste, porque si lo estábamos buscando, no me imagino cómo estarán Tomas, Salomón, Romo que son los más grandes, y bueno a lo mejor era su última oportunidad” finalizó con tristeza en su rostro el jugador de La Vinotinto.