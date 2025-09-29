¿Cuando, dónde y a qué hora juega el Real Madrid en Champions League?

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid, se prepara para su próximo desafío en la UEFA Champions League, un enfrentamiento que los llevará a una lejana expedición en Kazajistán. El equipo merengue se medirá al FC Kairat Almaty este martes, 30 de septiembre, en lo que promete ser un encuentro con retos logísticos y deportivos. La pelota rodará a las 12:45pm (hora Venezuela)

El Kairat Almaty, un equipo que ha demostrado su fortaleza en la liga local kazaja, emerge como un rival de cuidado. Si bien no cuenta con el peso histórico de los gigantes europeos, su condición de local y su estilo de juego combativo lo convierten en un oponente que el Real Madrid no puede subestimar. La experiencia de los blancos en este tipo de encuentros será clave para sortear las dificultades y consolidar su camino en el torneo.

Para el Real Madrid, este partido no es solo una parada más en su calendario, sino una oportunidad para reafirmar su estatus y mantener el ritmo competitivo. Con la meta de un nuevo título europeo en el horizonte, cada victoria, sin importar el rival o el escenario, es un paso fundamental hacia la gloria.

Dónde ver el partido

A continuación, la guía de transmisión televisiva y por streaming para diferentes países: