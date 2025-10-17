La selección española marca una nueva era con el regreso de Jenni Hermoso y Mapi León

Suscríbete a nuestros canales

Para la selección español femenina ha comenzado una nueva era. Sonia Bermúdez, dio a conocer la primera lista como seleccionadora, para la disputa de las semifinales de la Nations League, además marcada por el regreso al equipo de Jenni Hermoso, máxima goleadora histórica (57) y segunda jugadora con más internacionalidades (123), de igual forma el regreso de Mapi León, que lleva tres años sin jugar con la roja.

Desde el 2024 Jenni no entraba en una convocatoria, la última vez que entro en la lista fue para los amistosos frente a Canadá e Italia en Almendralejo y Vicenza respectivamente. Para ese entonces, en el primer encuentro sólo jugó 15 minutos, lo que nos trabaja que no formaba gran parte del proyecto de Montse Tomé.

Luego de aquella doble fecha, vino la ola de situaciones que la llevaron Jenni a ausentarse: Cambio de ciclo, el juicio contra Luis Rubiales tras el beso no consentido, y las indirectas a través de las redes sociales, luego el foco se quedó en la Eurocopa y no se volvió a mencionar su nombre.

Mapi León

El caso de Mapi era otro, sin embargo su ausencia de la selección fue oor mayor tiempo. Su ultima participación fue en con España la firmó en la Euro del 2022, siendo una de las que lideró la rebelión que se levantó frente a la Federación para exigir mejoras. Su postura la mantuvo firme, incluso antes del Mundial conquistado por España, ni luego de la competición tras ser convocada en la primera lista de Tomé. Siempre estuvo muy clara, ni Jorge Vilda, Markel Zubizarreta ni Gonzalo Rodríguez pudieron convencerla. Ahora, seré una nueva directiva en la Federación presidida por Rafael Louzán, parece que paso la pagina.

Nueva selección española

La convocatoria de 23 futbolistas está compuesta por: Cata Coll (Barcelona), Adriana Nanclares(Athletic Club), Eunate Astralaga (Eibar); Ona Batlle (Barcelona), Jana Fernández (London City), Irene Paredes (Barcelona), Mapi León(Barcelona), María Méndez (Real Madrid), Olga Carmona (PSG), Lucía Corrales (London City); Laia Aleixandri (Barcelona), Alexia Putellas(Barcelona), Aitana Bonmatí(Barcelona), Clara Serrajordi (Barcelona), Vicky López(Barcelona), Fiamma Benítez(Atlético de Madrid); Mariona Caldentey (Arsenal), Esther González (Gotham), Cristina Martín-Prieto(Benfica), Salma Paralluelo (Barcelona), Claudia Pina(Barcelona), Eva Navarro (Real Madrid) y Jenni Hermoso (Tigres)

Mientras que son siete las ausencias en la lista frente a la Eurocopa, donde España se proclamó subcampeón: Esther Sullastres, Leila Ouahabi, Patri Guijarro, Maite Zubieta, Alba Redondo, Athenea del Castillo y Lucía García. Salvo Patri que es ausente por lesión, el resto responde a decisiones tácticas.