Lamine Yamal es convocado por la selección de España

Lamine Yamal es llamado por la selección de España para los próximos partidos contra Georgia y Turquía, correspondiente a los venideros compromisos de la Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

Luis de la Fuente, seleccionador nacional de los españoles, destacó que la principal estrella del FC Barcelona se encuentra en un estado físico y mental óptimo, asegurando con total convicción que Yamal "está en perfecto estado". Cabe destacar que, se conoció en las últimas semanas que el mediocampista sufre de pubalgia, una lesión común en futbolistas que causa dolor en la zona púbica y la ingle, que podría poner en peligro su carrera como profesional.

Pese a la mencionadas dolencias, Yamal ha destacado como uno de los mejores jugadores de los blaugranas en los últimos desafíos, agitando las redes tanto en La Liga como en la UEFA Champions League ante el Club Brujas. Esta convocatoria refleja no solo el gran momento de forma del jugador, sino también la confianza que el técnico tiene en su capacidad para aportar al equipo.

Lamine Yamal, Fermín y Huijsen regresan a la selección

Además de la presencia del centrocampista de 18 años, de la Fuente también confirmó el regreso de los jugadores Fermín y Dean Huijsen, quienes son parte de la nueva generación de figuras de España y que apuntan a ser determinante en la próxima cita mundialista. En el caso de Yamal, atraviesa por un inicio de temporada sobresaliente con tres goles y cuatro asistencias en siete partidos en La Liga.

España aparece como líder e invicto en el Grupo D de los clasificatorios con 16 puntos tras cinco victorias y un empate. 'La Roja' visita el próximo 15 de noviembre a Georgia, mientras que, jugarán el segundo duelo de la doble fecha como local ante Turquía. El equipo europeo podría certificar su presencia en el venidero Mundial si logra sumar puntos.