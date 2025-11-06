El Real Madrid prepara el partido contra el Rayo con una pérdida dolorosa

Suscríbete a nuestros canales

Tras la derrota por 1-0 ante el Liverpool, el Real Madrid regresó a los entrenamientos este jueves para preparar su próximo duelo liguero contra el Rayo Vallecano, programado para el domingo a las 11:15 am. La sesión estuvo marcada por una baja sensible, la del francés Aurélien Tchouaméni, y por una noticia positiva en el parte médico.

El centrocampista uruguayo Fede Valverde no sufre lesión de gravedad, a pesar de las molestias que sintió durante el reciente encuentro de la Liga de Campeones, confirmando que estará disponible para el técnico. La ausencia de Tchouaméni representa un duro golpe para el esquema de Xabi Alonso, ya que el mediocentro es considerado una pieza clave en sus planes.