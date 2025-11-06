Cristiano Ronaldo minimiza a España y defiende la liga de Arabia Saudita

Suscríbete a nuestros canales

Cristiano Ronaldo volvió a defender la liga de Arabia Saudita y generó tensión en el fútbol europeo. El atacante del Al-Nassr en la segunda parte de la entrevista con Piers Morgan tuvo tiempo de resaltar el fútbol actual; dejando una comparación que afecta la imagen del fútbol español.

Ronaldo comenzó diciendo que anotó 25 goles en la última temporada. Señalando que si jugara en la Premier League en un equipo top, hubiese alcanzado lo mismo. "La liga de Arabia Saudí es mejor que la liga portuguesa, la francesa. Mira todos los buenos jugadores que hay en la liga".

Sin embargo, la cosa no quedó ahí, para dar un ejemplo muy claro de lo que piensa de su liga actual resaltó: "Para mi es más fácil marcar en España que en Arabia Saudí". Su respuesta ha generado un fuerte debate sobre la competitividad del fútbol en España.

Cristiano Ronaldo desafía el mito del número uno

Cuando se trata del Mundial 2026, Cristiano Ronaldo fue muy claro con Piers Morgan: "No es un sueño" y aseguró que ganar el torneo no cambiaría su lugar en la historia. De esta manera deja en evidencia la narrativa tradicional del fútbol en la actualidad, donde el Mundial lo es todo.

El portugués también resto importancia al ser el número uno. "No me importa ser el número uno. Hemos ganado tres títulos con Portugal". Aunque confirmó que lucharán por el Mundial, cuestionó el peso simbólico del torneo: "¿Ser el mejor por ganarlo?, por seis partidos...".

Cristiano Ronaldo y los 1.000 goles en su carrera

Cristiano Ronaldo suma 946 goles oficiales y está a 54 de alcanzar los 1.000. El Mundial 2026 podría ser el escenario de su hito milenario. "No he pensado en ello", dijo con naturalidad, desmarcándose de la épica. La cifra, sin embargo, marcaría un cierre simbólico en su legado.