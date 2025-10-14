Estos son los clasificados, hasta ahora, para el Mundial 2026

Suscríbete a nuestros canales

Durante estas dos semanas, se jugaron las fechas correspondientes a las eliminatorias de Europa, Asia, África y Norteamérica rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos-México-Canadá 2026.

Este martes se definieron seis nuevos cupos en estas tres primeras confederaciones, siendo Qatar, anfitriona del pasado Mundial, la primera en lograrlo tras vencer, con uno menos, a Emiratos Árabes Unidos para así liderar su grupo en la cuarta ronda de la AFC.

Últimos cupos de África

Posteriormente, en África, el combinado sudafricano también logró su cuarto pase mundialista, el primero desde 2010, después de imponerse sobre Ruanda, superando por solo un punto a Nigeria en el Grupo C.

Del mismo modo, Senegal y Costa de Marfil ganaron sus respectivos duelos ante Mauritania y Kenia en la última jornada de las eliminatorias de la CAF, mandando así a la República Democrática del Congo y a Gabón al torneo de clasificación al repechaje.

'Los Elefantes' regresan a una cita mundialista después de doce años, luego de su participación en Brasil 2014. Es la cuarta ocasión en la que dice presente en el torneo de selecciones más importante del mundo.

El primer clasificado UEFA

La selección nacional inglesa, a falta de dos jornadas para que finalice la Fase de Grupos de las eliminatorias europeas, goleó a Letonia por cinco a cero con una gran actuación de Harry Kane.

Con esto, establece un puntaje perfecto de dieciocho puntos para mantener una diferencia de siete sobre el segundo lugar, ocupado por Albania, para así obtener el cupo directo a la Copa del Mundo.

Arabia Saudita dice presente

Por tercera ocasión al hilo, 'Los Halcones Verdes' serán protagonistas de una Copa del Mundo. A pesar de que igualaron sin goles con Irak y empataron en puntos con esta misma selección, su resultado ante Indonesia (3-2) les permite decir presente.

De este modo, ya son 28 los equipos que han asegurado un cupo directo para el Mundial de 2026, del mismo modo que hay dos que tienen boleto para el repechaje intercontinental de marzo: Bolivia por Conmebol y Nueva Caledonia por Oceanía.

