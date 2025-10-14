La figura de Cabo Verde que jugará el Mundial 2026 gracias a LinkedIn

Suscríbete a nuestros canales

Cabo Verde se convertirá en el país más pequeño en ver acción en una Copa del Mundo, tras clasificarse al Mundial de Norteamérica 2026 al derrotar 3x0 a Eswatini como local para asegurar su primera clasificación en la historia a una cita mundialista absoluta.

Los africanos, una nación de apenas más de medio millón de habitantes, se codeará con las máximas potencias del fútbol. Los 'Tiburones Azules' terminó por encima de Camerún con 23 puntos después de cosechar siete victorias, dos empates y una derrota.

Dentro de la asombrosa historia que tiene esta selección destaca el nombre de Roberto Lopes, conocido como 'Pico', que terminó siendo uno de los responsables en la clasificación del combinado africano. El futbolista, nacido en Dublín, Irlanda, de madre irlandesa y padre caboverdiano, decidió inclinarse por representar al mencionado equipo nacional gracias a una insólita propuesta de trabajo.

Cabo Verde fichó al jugador desde LinkedIn

Lopes desarrolló su carrera futbolística en el Shamrock Rovers (Primera de Irlanda), donde se consolidó como un defensor destacado. En 2019 y por más peculiar que parezca, un reclutador de la selección caboverdiana le escribió por LinkedIn para invitarlo a unirse al equipo.

"Yo no hablaba portugués y usaba LinkedIn principalmente para la universidad. Al ver ese mensaje creí que era spam", confesó entre risas el defensor.

Afortunadamente, insistieron con un segundo mensaje en inglés, y así comenzó una historia que cambiaría su vida. En la actualidad, 'Pico' es una figura clave de los 'Tiburones Azules' y se prepara para disputar el primer Mundial en la historia de Cabo Verde. Su historia es un ejemplo de cómo el destino puede tocar a la puerta en los lugares más inesperados, y cómo una oportunidad bien aprovechada puede llevar a cumplir sueños que parecían imposibles.