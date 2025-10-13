Mundial 2026: Cabo Verde hace historia y asegura su clasificación

Suscríbete a nuestros canales

El sueño se ha hecho realidad. La selección de Cabo Verde ha escrito la página más dorada de su historia futbolística al sellar su clasificación para el Mundial 2026 con una actuación memorable. Los "Tiburones Azules" vencieron de manera contundente por 3-0 a Eswatini en un partido que será recordado por generaciones, asegurando su presencia en la máxima cita del fútbol por primera vez.

Desde el pitido inicial, el combinado caboverdiano demostró una determinación inquebrantable, consciente de lo que estaba en juego. Con un juego ordenado, veloz y una eficacia letal en el ataque, lograron imponer su superioridad sobre el césped. Los goles fueron llegando como recompensa a su dominio, desatando la euforia no solo en el estadio, sino en cada rincón del archipiélago y en las comunidades caboverdianas alrededor del mundo que siguieron el encuentro con el corazón en la mano.

Cabo Verde vence a Eswatini y logran el pase al Mundial 2026

Con esta hazaña, Cabo Verde, una nación con una población de apenas 525,000 habitantes, se convierte oficialmente en el segundo país más pequeño en la historia en clasificar a un Mundial, un hito solo superado por la Islandia del 2018. Este logro monumental trasciende lo deportivo; es un poderoso mensaje de que la ambición, el trabajo en equipo y la pasión pueden superar cualquier barrera demográfica o geográfica. La bandera azul, blanca y roja ondeará con orgullo en el escenario más grande del fútbol.

La clasificación no es solo una victoria deportiva, sino un motivo de unidad y orgullo nacional que inspirará a miles de jóvenes en el país a perseguir sus sueños. Las celebraciones ya han comenzado y prometen extenderse por días. Hoy, los "Tiburones Azules" no son solo un equipo de fútbol; son héroes nacionales que han colocado a su pequeña gran nación en el mapa del mundo con su pase al Mundial 2026.