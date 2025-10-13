Yorgelis Delgado aclaró su ausencia en la reunión de "El Club de los Tigritos"

Suscríbete a nuestros canales

El periodista venezolano Luis Olavarrieta realizó un trabajo especial del fenómeno “El Club de los Tigritos”, de Venevisión. Cuatro episodios con entrevistas, imágenes y palabras de quienes hicieron la magia del show frente y detrás de las pantallas, un momento único que fanáticos aplaudieron.

Wanda D’Isidoro, Jalymar Salomón, Estefanía López, Daniela Alvarado, Vladimir Pérez y Maryorie Flores, fueron algunos de los que estuvieron presentes en el reportaje, contando los momentos increíbles del show como sus canciones, coreografías, ensayos y viajes.

Ausencia de Yorgelis Delgado

Sin embargo, Yorgelis no fue parte del trabajo especial, lo que ocasionó que muchos seguidores fieles del show transmitido en los años noventa, se preguntaran que pasó con la extigrita, quien participó en la serie “De Sol a Sol”.

Ante los comentarios la actriz utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje muy claro, destacando que, aunque fue convocada para el reportaje, decidió no participar, por según ahora estar enfocada en unos proyectos personales, que no deseó abandonar.

“Mi decisión de no participar no se debe a ningún conflicto con mis compañeras, ni con la producción. Estoy enfocada en proyectos personales que requieren toda mi atención. Disfruté de los cuatro capítulos y cada uno de ellos provocó una profunda nostalgia”, escribió en un texto.

Agradecimientos y cariño del público

En este sentido, la belleza hoy convertida en madre una de una niña llamada Miranda Mijares, extendió palabras de amor para sus excompañeras, productor, equipo técnico y el público, por tomarse el tiempo de escribirle palabras llenas de amor.

“Agradezco de todo corazón los mensajes llenos de cariño que he recibido. Les deseo bendiciones infinitas y un cariño sincero que perdure en el tiempo”, finalizó el bonito escrito.