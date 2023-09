¡Uy! Kent habló de su video íntimo con Erika Schwarzgruber y Yorgelis Delgado y llamó “aprovechadora” a una de ellas

En el año 2017 y años posteriores, el mundo de las redes sociales se revolucionó cuando se filtró un video sexual que involucró al cantante venezolano Kent, y a las actrices Erika Schwarzgruber y Yorgelis Delgado, grabado en el año 2011 y que de manera “misteriosa” vio la luz, dejando en evidencia a los tres.

“Dale duro como a mí, anda”, fue la frase con la que los venezolanos hicieron un sinfín de memes, generando más vergüenza entre las participantes del clip. En su momento, Schwarzgruber se mostró apenada y les pidió apoyo a sus seguidores. “Solo les pido algún tipo de ayuda para calmar esta ola que me está destrozando y desprestigiando! Como gremio pues sabemos que unidos logramos muchas cosas!”, escribió a través de un comunicado.

El caballero del trío decidió guardar silencio y no emitir comentario alguno, posición que se mantuvo hasta que, este lunes 4 de septiembre visitó las instalaciones de nuestro Bloque Dearmas y en una conversación para la Revista Ronda, soltó el yoyo y confesó que lo que más le costó fue tener que explicarle a su hija la difícil situación que estaba atravesando.

“Yo lo tomé de una manera un poco oscura porque soy padre y tenía que darle una explicación a mi hija y creo que eso fue lo que más me abrumó en el momento. Dejé que todo lo corriera mi ex (Erika) y ella corrió toda su vuelta como lo quiso hacer aprovechándolo (…) Creo que dejé eso bien atrás, no quise aprovechar la ola, cualquier persona de marketing con cuatro dedos de frente me lo ha dicho”, relató el intérprete quien se encuentra promocionando su tema “Dime cuánto”.

Asimismo, el artista recalcó que él busca hacer ruido con su música y no le interesa aprovecharse de la fama de nadie, pues, reveló que fue novio de Osmariel Villalobos, Yelena Maciel y Mandi Meza y nunca quiso ser mediático con ese tipo de noticias. “Nunca me aproveché de la fama de otras cosas, de mujeres, de cosas que hacía fuera de la música”, añadió.

Finalmente, enfatizó que fue un episodio que quedó atrás, pero sigue siendo muy liberal y continúa teniendo los mismos gustos y disfruta de hacer tríos sexuales con dos mujeres. “Me siento bien feliz en verdad. Lo del video yo siento que ha quedado bien atrás, gracias a Dios y dejé pasar mucho tiempo”, agregó.