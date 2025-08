Para “Camaguán” Rivero esta yegua está de turno en su carrera del domingo (Video)

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los jockeys que tiene más compromisos de montas en la reunión 29 de este domingo 2 de agosto, es el joven profesional José Alejandro Rivero, quien tiene firmadas hasta ocho compromisos de montas en la tarde de carreras.

La yegua de turno de “Camaguán” Rivero

La primera monta del joven profesional de la monta será en la tercera carrera con My Titico Mate del trainer César Cachazo, y en conversación con Meridiano.net, esto fue lo que dijo el látigo del purasangre maduro.

“Se mantiene muy bien en cancha, es uno de los más fogueados de la carrera y con un poco de suerte, puede estar decidiendo su actuación”.

Luego en la cuarta prueba se subirá a Gen del Sol, el montará por primera vez y esto fue lo que manifestó del ejemplar: “Un ejemplar que ha sido bastante irregular,su antepenúltima carrera, mejoró mucho, ahora esperamos que mejore otro poco y haga una buena actuación”.

Seguidamente, en la quinta no válida, Rivero participará en el Clásico My Own Business G3 con el tresañero invicto Snujake ahora del entrenador Jorge Salvador. “El caballo se siente a la perfección, va a reaparecer, tuvo unos problemas, pero lo ha hecho muy bien en sus aprontes, esperemos pueda estar ganando o decidiendo la carrera”.

En el inicio del 5y6 nacional. Rivero montará a Reina Amada de Humberto Correa, de la cual dijo lo siguiente: “Un animal que corre en un lote bastante duro, va una yegua americana y una chilena, pero creo que ella tiene bastante calidad, siento que le favorece el tiro y esta carrera es espectacular para ella y quizás pueda estar haciendo una buena actuación”.

En la segunda de las válidas de la reunión 29, Rivero se montará en Reina Nilsa de José Luis Balzan y de ella, el jockey manifestó lo siguiente: “Una yegua que para mi está de turno, en su última no tuvo buen brinco, sin embargo, ella se ha mantenido bien en cancha, esperemos que tenga una buena partida, supere su última y pueda hacer una buena carrera”.

Mientras en la cuarta válida, José Alejandro Rivero conducirá a Talentoso del trainer Ademar Rodríguez. “Es un caballo que ha estado enredado siempre entre los primeros cuatro de las carreras, pero ha hecho buenas actuaciones, esperemos que tenga una buena partida corriendo detrás de la velocidad y pueda hace una muy buena carrera”.

En el Clásico Guardia Nacional Bolivariano G2, Rivero participará con Forzesco del trainer Yorvi Carvajal. “esta carrera es un poco exigente para él. Esta bastante subido de lote, pero las carreras que no se ganan son las que no se corren. Hizo un buen ajuste en la semana y los 1.600 metros les caen muy bien a él”.

Para finalizar en la última válida con el purasangre Gold Water. “Un ejemplar que ya conozco, tuve la oportunidad de ganarlo ahora vuelve a mis manos, el lote es bastante parejo. Esperemos que lo haga bien en esta carrera”.