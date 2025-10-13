MLB: Cal Raleigh, un "rompe-récords" en el Rogers Centre

Suscríbete a nuestros canales

Cal Raleigh se ha establecido como una fuerza ofensiva dominante en el Rogers Centre de Toronto, la casa de los Blue Jays. Con su reciente exhibición de poder, Raleigh no solo ha impulsado a su equipo, sino que ha grabado su nombre en los libros de récords con una estadística asombrosa que define su impacto en ese estadio.

La estadística récord

Cal Raleigh ha conectado 9 jonrones en solo 14 juegos de su carrera disputados en el Rogers Centre.

Esta cifra lo convierte en el jugador con la mayor cantidad de cuadrangulares en sus primeros 14 partidos en dicho estadio, incluyendo tanto la temporada regular como los juegos de postemporada.

Significado de la proeza

El Rogers Centre es conocido por ser un estadio donde la pelota puede viajar bien, pero la consistencia y la producción de Raleigh en tan solo 14 apariciones es increible.

Análisis estadístico

1. Ritmo histórico: Con 9 jonrones en 14 juegos, Raleigh tiene un promedio de 0.64 jonrones por juego en el Rogers Centre. Proyectado a una temporada completa (asumiendo 81 juegos como local para los Blue Jays), esto se traduciría en una tasa teórica de ¡más de 50 jonrones! (aproximadamente 52), una cifra de élite en las Grandes Ligas.

2. Supremacía inicial: El hecho de superar a cualquier otro jugador en la historia (incluyendo a leyendas de los Blue Jays y a grandes bateadores visitantes) en sus primeros 14 juegos en el estadio subraya un ajuste inmediato y devastador de Raleigh a las dimensiones y el ambiente del campo.

3. Impacto en postemporada: El rendimiento de Raleigh es aún más impresionante, ya que se produce bajo la presión más intensa y contra el mejor pitcheo disponible.