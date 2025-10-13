En video: Así avanza la construcción de la estatua de José Gregorio Hernández en La Candelaria

Suscríbete a nuestros canales

La ciudad de Caracas se prepara con gran emoción para celebrar la próxima canonización de los beatos José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, evento que tendrá lugar el 19 de octubre en el Vaticano. En medio de esta expectativa, los trabajos de remodelación y embellecimiento de la plaza La Candelaria avanzan a paso firme, donde se levanta una imponente estatua en honor al “médico de los pobres”, símbolo de fe y esperanza para millones de venezolanos.

El Santuario de La Candelaria, lugar donde reposan los restos del doctor José Gregorio Hernández, ha sido el centro de las labores de recuperación urbana. Se puede apreciar cómo la estatua del futuro santo comienza a tomar forma, destacando por su tamaño y realismo.

La Arquidiócesis de Caracas ha anunciado una serie de actividades especiales para conmemorar este acontecimiento religioso. Una de las más esperadas será la Misa de Acción de Gracias, programada para el sábado 25 de octubre en el Estadio Monumental Simón Bolívar, donde se espera la presencia de más de 30.000 fieles, además de obispos, sacerdotes y delegaciones internacionales.

Para asistir a esta celebración, los interesados deberán realizar una preinscripción en el sistema habilitado por la Arquidiócesis. Este registro permitirá garantizar la organización del evento y el acceso al recinto, que promete ser una de las manifestaciones religiosas más grandes de los últimos años en el país.

Previo a la canonización, el viernes 17 de octubre se celebrará un Simposio en la Pontificia Universidad Lateranense para destacar la vida y obra de José Gregorio Hernández y de la Madre Carmen Rendiles. Posteriormente, el lunes 20 de octubre, se llevará a cabo una Santa Misa en Roma, presidida por el cardenal Pietro Parolin, en agradecimiento a Dios por los nuevos santos venezolanos.

Además de la ceremonia en Caracas, el pueblo de Isnotú, tierra natal de José Gregorio Hernández, organizará una programación especial llena de misas, procesiones y actividades culturales para rendirle tributo al médico trujillano. Todas las diócesis del país se unirán a esta gran conmemoración con misas y actos de agradecimiento por la canonización.