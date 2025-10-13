Luego de un cierto tiempo divisa y jinete logran un importante hito en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Una tarde de selectivas se realizó este domingo 12 de octubre con la presentación de la reunión número 39 en el hipódromo La Rinconada, con el desarrollo de 12 competencias que incluyeron: El Sexto Clásico Ezequiel Zamora (GIII) y el sexto Clásico Virgilio Decán (GI), ambas en la distancia de 1.200 metros.

Precisamente a la altura de la undécima competencia, quinta válida para el juego del 5y6 Nacional se disputó el clásico en homenaje al reconocido abogado, locutor y narrador hípico venezolano conocido como Aly Khan para ejemplares de nacionales e importados de tres y más años para el mencionado recorrido de 1.200 metros.

El jinete profesional Robert Capriles obtuvo la victoria de está selectiva por intermedio del castaño norteamericano Ekati King (número 5), presentado por Gabriel Márquez, pues defendió con los colores del Stud Don Rafael V.

El triunfo de Capriles con el ejemplar importado lo obtuvo en una tercera línea por fuera al pasaren los metros finales a Colossus y luego a la puntera norteamericana Fleet Street para cruzar al espejo con crono de 72’’1 para el mismo tiro de 1.200 metros.

Tanto para la destacada divisa como para el excelso látigo de origen falconiano, suman su segunda victoria, pues curiosamente la primera la ganaron el 07 de abril de 2019, con el ejemplar Skyhook que, para ese momento fue la primera edición de esta importante prueba selectiva para Grado III, en distancia de la milla y obtuvo el mejor crono de 98’’2.