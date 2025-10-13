El mensaje de Oscarcito a su ex Geraldine Martel por su boda

Suscríbete a nuestros canales

El pasado domingo 12 de octubre de 2025, la animadora venezolana Geraldine Martel se lanzó al agua con Francesco Russo en Italia. Ante la unión eclesiástica, su expareja Oscar Hernández, mejor conocido como Oscarcito, reaccionó en redes sociales.

A casi 10 años de haberse separado, Hernández demostró que, la madurez ha sido la clave de su crecimiento y con un sentido mensaje felicitó a su exesposa y al hombre que ahora será su compañero de vida.

El mensaje de Oscarcito a Geraldine Martel

A través de sus historias de Instagram manifestó su deseo genuino de felicidad para ambos y no dejó pasar la oportunidad de resaltar cuán sana pretende que sea la relación que los une, aunque ya no sean pareja.

“Cuando se termina una relación sana, el deseo mutuo más fuerte, es que la otra persona encuentre alguien que la cuide, la ame, la proteja, la honre”, escribió, con aparente melancolía.

En el mismo mensaje, el intérprete de “Tumbayé”, describió a Geraldine con palabras muy confortables y la calificó como una “mujer inteligente, independiente y con una luz indescriptible”.

No se quedó allí. Al hablar del nuevo esposo de ella, sumó: “Encontró en Francesco un hombre sano, inteligente y amoroso con ella. Felicidades para ambos”. Y luego, la frase que va directo al pecho del presente: “Cuídala hermano”.

El amor que vivieron Oscarcito y Geraldine

Hernández y Martel mantuvieron una relación de noviazgo durante varios años antes de casarse. Se casaron en 2010 primero de forma civil y luego con una ceremonia religiosa el 18 de septiembre de ese año.

Su unión duró alrededor de 14 años en total, incluyendo años de matrimonio y vida juntos. Durante ese tiempo, su relación fue pública y muy seguida por los medios, mezclando la vida personal con la fama de Oscarcito como cantautor.

En 2016 comenzaron los rumores de separación. Oscarcito confirmó que estaban “separados en cuerpo”, aunque afirmaba que “de alma” seguían conectados. El divorcio se hizo público como un proceso amistoso; ambos mantuvieron que no existía toxicidad entre ellos.