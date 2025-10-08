Mundial 2026: Ellos son los artistas que interpretarán la canción oficial

Suscríbete a nuestros canales

Se acerca el Mundial 2026 y ya los fanáticos van conociendo detalles del tan esperado campeonato. En esta oportunidad, se trata de “Somos Más”, el tema que otorgará un enérgico hilo musical durante aproximadamente un mes a todos los seguidores del deporte rey.

Fue la cadena Telemundo la encargada de revelar la estrategia sónica que armaron para la próxima Copa Mundial y que incluye a puros artistas latinos que interpretarán una canción en español, uniendo aún más el corazón latino que palpitará en el torneo.

¿Quiénes interpretarán la canción del Mundial 2026?

Los nombres de: Emilia, Carlos Vives, Wisin y Xavi; son los confirmados para entonar la canción que, se estrenará durante los Premios Billboard de la Música Latina el próximo 23 de octubre en Miami.

Lo más intrigante de “Somos más” no es solo quiénes lo interpretan, sino cómo se mezcla cada corriente musical. Carlos Vives aporta su raíz vallenata, Emilia trae su pop urbano, Wisin sumará la potencia del reggaetón caribeño, mientras Xavi aportará sensibilidad joven desde México.

Este cruce de estilos no solo busca sonar bien, busca representar la diversidad de América Latina, pero, con un mismo latido futbolero. Según Telemundo, la melodía fue concebida “como una herramienta para reforzar el vínculo entre el fútbol y la identidad latina”.

El escenario para "Somos Más"

La primera actuación en vivo de “Somos más” tendrá lugar en la gala de los Premios Billboard de la Música Latina 2025, donde no solo se revelará el tema, sino que se desplegará una puesta en escena que promete ser una hermosa fusión de ritmos y culturas.

Antes del lanzamiento oficial, los artistas compartirán su experiencia creativa durante un evento previo en la Semana de la Música Latina, el 22 de octubre. Allí contarán detalles íntimos del proceso de creación, inspiración y las dinámicas entre ellos.

“Somos más” llega cuando faltan menos de ocho meses para la ceremonia de apertura del Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.