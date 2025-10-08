Cantante venezolana podría ingresar a “La Casa de Alofoke 2”

Suscríbete a nuestros canales

El reality show “La Casa de Alofoke” culminó su primera edición hace poco tiempo, y desde ya se preparan para iniciar una nueva temporada, en su búsqueda de celebridades nuevas, una que suena con fuerza es la cantante venezolana Daniela Barranco.

Los rumores surgen luego de que el empresario dominicano y creador del programa, Santiago Matías, conocido como Alofoke, comenzara a seguir en Instagram a la venezolana sin motivo aparente.

Como es de esperarse, esta acción disparó las especulaciones de la posible participación de la cantante venezolana en “La Casa de Alofoke 2”, aunque nada está confirmado, sus fanáticos le han enviado mensajes de respaldo.

Daniela Barranco es conocida no solo por su música, sino por su carisma y personalidad en redes sociales, en donde ha cosechado una comunidad de más de 1 millón de seguidores, esto es clave para ingresar al comentado reality.

Daniela Barranco no sería la única venezolana

A mediados de septiembre el influencer venezolano ‘Ccesita’ inició una campaña en las plataformas digitales para ser tomado en cuenta en la segunda edición. “Alofoke, Dotol Nastra, ¡llévenme pa’llá!”, expresó el caraqueño en un video. “Llévame que aquí ‘ta tu loco, llévame pa’ Dominicana nos vamos”, agregó con mucho entusiasmo.

Aseguró que dará mucho contenido y solicitó a sus seguidores mencionar al dominicano. Sin embargo, su participación al igual que el de la criolla no está confirmada.