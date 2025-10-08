Cristiano Ronaldo se convierte único de su especie con hito millonario (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Cristiano Ronaldo ha hecho historia una vez más, esta vez fuera del campo. El astro portugués se ha convertido en el primer futbolista en alcanzar el estatus de multimillonario, según el índice de multimillonarios de Bloomberg, un logro que lo coloca en una élite financiera global.

Este hito económico llega en la etapa final de su carrera, impulsado en gran parte por un lucrativo acuerdo con Arabia Saudita, además de sus ingresos por patrocinios, negocios personales y contratos deportivos. 'El Bicho' no solo rompió récords en el fútbol, sino también en el mundo de las finanzas.