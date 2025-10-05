Mbappé es el primero desde Cristiano Ronaldo con este impresionante dato en LaLiga

Suscríbete a nuestros canales

El proyecto de Xabi Alonso ha tenido como principal característica los múltiples experimentos del entrenador español, con la misión de conseguir su equipo ideal más temprano que tarde.

Sin embargo, la única pieza fija dentro de los 10 en el campo (sin contar al guardameta) es evidentemente Kylian Mbappé y ¿Cómo no serlo? Si el francés le ha respondido a su confianza con una racha goleadora impresionante, que lo llevó a unirse a "CR7".

Kylian Mbappé vuelve a marcar en Liga:

Durante la jornada de este sábado, los "Merengues" superaron 3-1 al Villarreal en el Santiago Bernabéu y justamente fue la "Tortuga" el que anotó el tanto de la tranquilidad cuando el score iba por la mínima parcialmente (2-1).

El "Submarino Amarillo" perdió el balón cerca de la media luna al minuto 81, gracias a la presión de Jude Bellingham. Una acción que aprovechó el francés, para hacerse con el balón, habilitar a Brahim Díaz, quien antes de buscar definir le devolvió la pared a Kylian, para que este perforara las redes de Tenas y asegurara la victoria blanca.

Kylian Mbappé iguala al legendario Cristiano Ronaldo:

Este gol ayudó a la "Tortuga" a sumar en varias estadísticas: la primera es que llegó a 14 dianas en 10 choques disputados en esta zafra (nueve de ellos en Liga), en todas las competiciones. La segunda es que acumula nueve desafíos consecutivos marcando gol.

Mientras que la tercera y más importante, es que Mbappé se convirtió en el primer futbolista desde Cristiano Ronaldo, en llegar a 40 redes perforadas en sus primeros 42 partidos en Liga con el Madrid, un dato que hace soñar a la afición "Merengue" por todo lo que consiguió el "Bicho" en este club.