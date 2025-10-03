Ex árbitro acusa a Cristiano Ronaldo de estafador

Suscríbete a nuestros canales

La anécdota es una de las favoritas del exárbitro internacional Mark Clattenburg, quien no dudó en admitir públicamente que fue víctima de la astucia de un joven y aún en formación Cristiano Ronaldo durante sus inicios en el Manchester United.

El "dive" en White Hart Lane

Clattenburg ha contado en varias ocasiones la historia de un polémico penalti pitado a favor del Manchester United en un partido contra el Tottenham en el antiguo estadio White Hart Lane. Su relato se centra en la dificultad inicial para arbitrar al prometedor delantero portugués:

"Yo arbitré a Ronaldo desde una edad temprana cuando estaba en el Manchester United. Al principio me resultaba difícil arbitrarlo porque intentaba protegerse mucho, lo que significa que se tiraba mucho."

El momento crucial llegó durante el partido:

"Recuerdo una vez en White Hart Lane cuando se tiró allí y pité penalti. Al verlo de nuevo mientras salíamos en el descanso, estaba en la pantalla grande... y recuerdo los abusos que recibí de los aficionados del Tottenham porque ellos lo habían visto."

Clattenburg sintió una doble frustración: la de haber tomado una decisión incorrecta que afectó el juego y la de ser desenmascarado instantáneamente por los aficionados en el estadio. Reconoce que ese incidente fue un duro aprendizaje sobre cómo arbitrar a jugadores con la habilidad y el instinto competitivo de Ronaldo.

La anécdota subraya cómo la carrera de Cristiano Ronaldo estuvo marcada, desde sus inicios, no solo por su talento innegable, sino también por una picaresca que, aunque criticada, formaba parte de su afán por obtener cualquier ventaja competitiva posible. Con el tiempo, Clattenburg y otros árbitros aprendieron a "leer" mejor al astro portugués, aunque su capacidad para provocar errores arbitrales fue una constante.

