MLB: Dodgers de Los Ángeles acaricia la clasificación con ventaja en casa

Dodgers de Los Ángeles llegan al juego de hoy con ventaja táctica y emocional. Los Ángeles tienen ventaja tienen ventaja de localía, de probabilidades y de lanzador para el Juego 3 de la Serie Divisional. Todo está a favor de un equipo que parece imbatible en postemporada.

Yoshinobu Yamamoto es el encargado de abrir el Juego 3 para enfrentar a Phillies de Philadelphia en una serie marcada por los detalles. En ese contexto, el japonés tiene la posibilidad de completar la barrida y dar un golpe encima de la mesa de la postemporada 2025.

Dodgers tiene todo a su favor, desde la localía, la ventaja de lanzador e incluso las probabilidades. Ya que tienen un 75% de posibilidades de completar la barrida tras ganar los dos primeros juegos de la serie. Una narrativa que pone contra las cuerdas a todo Philadelphia.

Juego 3 - Phillies de Philadelphia vs Dodgers de Los Ángeles

Yoshinobu Yamamoto abrirá el Juego 3 de la Serie Divisional entre Dodgers vs Phillies. El Japonés enfrentó una vez a Philadelphia en una sólida apertura, pero con derrota incluida. Aaron Nola enfrentará a la ofensiva de Los Ángeles con marca de 3-3 y una alta efectividad contra ellos.

Duelo de lanzadores en el Phillies vs Dodgers

Yoshinobu Yamamoto vs Phillies:

- 1 juego, 1 apertura, 0-1, 0.00 efectividad, 6.0 entradas, 3 hits, 0 carreras limpias, 3 boletos, 5 ponches, 1.00 WHIP

Aaron nola vs Dodgers:

- 12 juegos, 12 aperturas, 3-3, 4.31 efectividad, 71.0 entradas, 60 hits, 34 carreras limpias, 14 jonrones, 16 boletos, 76 ponches, 1.07 WHIP

¿Cuáles fueron los últimos 5 equipos con 2-0 en Serie Divisional que jugaron el Juego 3 en casa para barrer?

Dodgers de Los Ángeles tiene una factor que los favorece aún más para el Juego 3 en casa. De hecho, las últimas 5 veces que un equipo alcanzó a ganar los dos primeros juegos y el tercero le tocó en casa, ganó 4 de 5 series. Por lo que hay opciones reales de barrer.