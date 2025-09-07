La salida para el olvido de Yoshinobu Yamamoto y su repercusión histórica

Suscríbete a nuestros canales

Yoshinobu Yamamoto protagonizó una de las jornadas más peculiares de esta temporada regular del 2025, cuando a falta de un out para registrar un no hit-no run fue castigado con un vuelacercas.

El joven Jackson Holiday fue el responsable de que esta hazaña no pudiera concretarse, conectando un jonrón (su número 17 del año) entre el jardín derecho y central, además de dar el impulso necesario a Orioles de Baltimore para dejar en el terreno 4-3 a Dodgers de Los Ángeles.

Asimismo, el experimentado lanzador Blake Treinen fue uno de los grandes señalados, pues tras relevar al abridor nipón éste se adjudicó la derrota luego de permitir 1 hit, 3 carreras limpias y 2 bases por bolas.

Los datos más importantes

Gracias a esta amarga noche para Yamamoto, el oriundo de Bizen se convirtió en el primer pitcher de la divisa californiana en 102 años que pierde un no hitter en el noveno episodio y dos outs ya en la pizarra.

La última vez que esto sucedió, fue el pitcher Dazzy Vance quien falló en su intento de hacer historia ante Rojos de Cincinnati, específicamente el 17 de junio de 1923 (cuando el club era conocido bajo la denominación, Brooklyn Robins).

Esta fue la novena vez desde 1961 que un equipo de Grandes Ligas lleva ventaja en un juego sin hits durante 8 2/3 entradas y no logra ganar.

Asimismo, es la quinta derrota consecutiva y la séptima en ocho juegos para Dodgers de Los Ángeles, que viven un mal presente.