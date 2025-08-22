Orioles de Baltimore le dan contrato millonario a prospecto recién ascencido (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Orioles de Baltimore cerraron una de las operaciones más significativas de su proyecto a futuro al asegurar a su joven receptor Samuel Basallo con una extensión de contrato por ocho años y 67 millones de dólares. El movimiento llega apenas días después de que el dominicano debutara en Grandes Ligas, mostrando la confianza total de la franquicia en su potencial como figura central del equipo.

Basallo, que acaba de cumplir 21 años, es considerado uno de los mejores prospectos de todo el béisbol. Su ascenso a la MLB había generado gran expectativa en la organización y, pese a contar con apenas 14 turnos oficiales en MLB, el equipo de la Liga Americana ha decidido blindarlo con un acuerdo que no solo asegura sus próximos años, sino que también envía un mensaje claro sobre su rol protagónico en el futuro inmediato.

Orioles de Baltimore piensan en el futuro

El contrato cubre los cuatro años de arbitraje que habitualmente forman parte de la carrera de un pelotero en etapa de consolidación, además de un año de agencia libre, garantizando a Baltimore el control de una pieza clave sin el riesgo de perderla a corto plazo. Asimismo, el acuerdo incluye una opción de extensión que podría elevar el monto total a $88.5 millones de dólares, lo que convertiría el pacto en uno de los más ambiciosos para un jugador con tan poca experiencia en Grandes Ligas.

La apuesta de los Orioles responde a la convicción de que Basallo no solo puede consolidarse detrás del plato, sino también aportar un bate poderoso en el corazón de la alineación. Su madurez, disciplina y capacidad ofensiva lo han colocado en el radar de los analistas como uno de los receptores jóvenes con mayor proyección en la liga, un perfil que encaja perfectamente en la filosofía de desarrollo de talento que Baltimore ha impulsado en los últimos años.

Con esta firma, los Orioles aseguran estabilidad en una posición históricamente difícil de cubrir y demuestran una vez más que su modelo de construcción está enfocado en el largo plazo. Samuel Basallo no solo representa el presente inmediato, sino también la promesa de una nueva era en Baltimore, donde la combinación de juventud y talento busca devolver al equipo al protagonismo en la Liga Americana.

En sus primeros juegos en MLB, Samuel Basallo tiene cuatro hits, entre ellos un doble. Además, cuenta con cinco carreras remolcadas, una anotada y average de .286.